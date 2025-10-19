Газета
Главная / Бизнес /

Основатель КИФА: инвесторы КНР боятся РФ из-за стереотипов о налоговом давлении

Ведомости

Количество инвесторов из Китая в России не увеличивается в том числе из-за стереотипов и негативной пропаганды, важно развеять такие мнения среди китайских бизнесменов, заявил в интервью «Ведомостям» основатель b2b-платформы цифровой торговли КИФА Сунь Тяньшу.

Россия, по его мнению, должна активно демонстрировать китайским бизнесменам, «насколько хорош» инвестиционный климат в стране.

«Важно вселить в них уверенность и развеять существующие стереотипы о том, что на бизнес в России оказывают давление налоговые органы и различные регуляторы», – сказал он.

Он подчеркнул, что необходимо изменить подход и продемонстрировать современный инвестиционный климат в стране, а также цивилизованную иммиграционную политику. Государственные органы, считает эксперт, должны активно поддерживать иностранные инвестиции, а не создавать препятствия.

