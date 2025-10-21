Газета
В 2026 году в приложении Yandex Go появится общественный транспорт

Ведомости

«Яндекс» планирует в 2026 г. расширить функциональность Yandex Go, добавив в приложение сервисы общественного транспорта. Об этом в интервью РБК сообщил генеральный директор «Яндекс Такси» Александр Аникин.

По его словам, компания видит значительный потенциал в развитии смежных направлений сегмента «Райдтех», где темпы роста выше, чем в такси.

«Мы уже давно понимаем, что у человека нет задачи поехать на такси, задача – добраться из точки А в точку Б. Ее можно решить по-разному», – отметил Аникин.

Около года назад Yandex Go добавил в приложение функцию построения маршрутов на общественном транспорте. Сейчас, по словам главы сервиса, этой возможностью еженедельно пользуются несколько миллионов человек.

В приложении уже можно пополнить транспортную карту «Тройка», оплатить аэроэкспресс, а в Ярославле и Великом Новгороде – оплатить проезд в автобусе через Bluetooth или QR-код.

«Видим, что спрос на это большой. Хотим, чтобы в любом крупном городе на популярных видах транспорта была возможность оплаты через наше приложение», – заявил Аникин.

К 2026 г. Yandex Go планирует добавить покупку проездных билетов, отображение точных расписаний и возможность оплаты поездок на пригородных электричках. По словам Аникина, ключевая цель – создать единую транзакционную модель, в рамках которой пользователь сможет построить маршрут, выбрать транспорт и оплатить поездку без перехода в другие сервисы.

По данным Yandex Go, в I квартале 2025 г. 74% горожан ежемесячно используют как минимум два вида транспорта. Из них 54% выбирают три и более, а 34% – четыре и более. Только один вид транспорта предпочитают 22% пользователей. В 40% случаев пассажиры совмещают такси и общественный транспорт, в 35% – такси и личный автомобиль, в 30% – общественный транспорт и маршрутки, в 28% – общественный транспорт и личный автомобиль.

18 сентября сообщалось, что свыше 1500 новых автобусов и трамваев поступят в регионы в 2025 г. в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели из федерального бюджета выделено 24,1 млрд руб.

