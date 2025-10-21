В 2026 году в приложении Yandex Go появится общественный транспорт

По данным Yandex Go, в I квартале 2025 г. 74% горожан ежемесячно используют как минимум два вида транспорта. Из них 54% выбирают три и более, а 34% – четыре и более. Только один вид транспорта предпочитают 22% пользователей. В 40% случаев пассажиры совмещают такси и общественный транспорт, в 35% – такси и личный автомобиль, в 30% – общественный транспорт и маршрутки, в 28% – общественный транспорт и личный автомобиль.