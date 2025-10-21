Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ФАС выявила признаки картеля на торгах для нужд госучреждений Москвы

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки антиконкурентного соглашения на 38 торгах на поставку стройматериалов и оборудования для нужд государственных учреждений Москвы и Московской области. Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.

Торги проходили на сумму более 491 млн руб. ФАС выявила свидетельства, которые указывают на согласованность действий 13 участников сговора. Они отказались от реальной конкурентной борьбы, чтобы сохранить ценовые параметры на торгах.

Антимонопольная служба передала материалы дела в правоохранительные органы для решения о возбуждении уголовного дела. Пока нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

13 октября ФАС установила признаки антиконкурентного соглашения между компаниями «Зеленый город» и «Кубаньэнергостройремонт» при проведении открытого конкурса на выполнение работ по планировке ландшафта и благоустройству общественных пространств в Краснодаре.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её