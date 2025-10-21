ФАС выявила признаки картеля на торгах для нужд госучреждений Москвы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки антиконкурентного соглашения на 38 торгах на поставку стройматериалов и оборудования для нужд государственных учреждений Москвы и Московской области. Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.
Торги проходили на сумму более 491 млн руб. ФАС выявила свидетельства, которые указывают на согласованность действий 13 участников сговора. Они отказались от реальной конкурентной борьбы, чтобы сохранить ценовые параметры на торгах.
Антимонопольная служба передала материалы дела в правоохранительные органы для решения о возбуждении уголовного дела. Пока нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
13 октября ФАС установила признаки антиконкурентного соглашения между компаниями «Зеленый город» и «Кубаньэнергостройремонт» при проведении открытого конкурса на выполнение работ по планировке ландшафта и благоустройству общественных пространств в Краснодаре.