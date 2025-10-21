РЭЦ поддержал экспорт на 1,75 трлн рублей в 2025 году

«Мы видим прирост нашего ННЭ как по физическим, так и по стоимостным показателям. И в этом огромная заслуга наших экспортеров, потому что задумайтесь: каждая пятая тонна зерна в мире российская, каждый третий атомный реактор или ТВЭЛ российский, каждая четвертая в мире экспортная тонна растительного масла из России, каждый десятый железнодорожный вагон – из России», – сказала Никишина.