РЭЦ поддержал экспорт на 1,75 трлн рублей в 2025 году
В 2025 г. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) уже поддержал несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) на 1,75 трлн руб., рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на полях международного экспортного форума «Сделано в России», который состоялся 21 октября в национальном центре «Россия» в Москве.
Она добавила, что за весь 2024 г. объем поддержанного экспорта составил 1,5 трлн руб., а за 10 лет работы РЭЦ поддержку получили более 72 500 российских экспортеров, осуществивших поставку товаров и услуг на сумму свыше 19 трлн руб.
«Мы видим прирост нашего ННЭ как по физическим, так и по стоимостным показателям. И в этом огромная заслуга наших экспортеров, потому что задумайтесь: каждая пятая тонна зерна в мире российская, каждый третий атомный реактор или ТВЭЛ российский, каждая четвертая в мире экспортная тонна растительного масла из России, каждый десятый железнодорожный вагон – из России», – сказала Никишина.
Самые нестабильные с точки зрения периориентации экспорта времена уже прошли, и сейчас РЭЦ видит основную задачу в вовлечении в экспорт новых компаний, в частности малого и среднего бизнеса (МСБ), отметила генеральный директор РЭЦ.
Для выполнения этих задач нужно выходить на новые, еще не освоенные экспортные рынки, а также расширять номенклатуру поставляемых товаров и услуг, отметила она.
