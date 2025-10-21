В Румынии и Венгрии за сутки произошли аварии на НПЗ

Днем 20 октября на предприятии «Петротел-Лукойл» в румынском городе Плоешть произошел взрыв, передает Digi24. По предварительным данным, причиной стало скопление газов в смотровом колодце трубопровода из-за утечки. В результате пострадал один из сотрудников предприятия – бетонная крышка люка отбросила его ударной волной.