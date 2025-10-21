Газета
В Румынии и Венгрии за сутки произошли аварии на НПЗ

На нефтеперерабатывающих заводах в Румынии и Венгрии за последние сутки произошли два серьезных инцидента.

Днем 20 октября на предприятии «Петротел-Лукойл» в румынском городе Плоешть произошел взрыв, передает Digi24. По предварительным данным, причиной стало скопление газов в смотровом колодце трубопровода из-за утечки. В результате пострадал один из сотрудников предприятия – бетонная крышка люка отбросила его ударной волной.

В комментарии РБК компания сообщила, что проводится расследование обстоятельств происшествия. Уточняется, что вреда окружающей среде и основным производственным процессам не нанесено. Румынские власти возбудили уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности.

В ночь на 21 октября аналогичный инцидент произошел в Венгрии – на нефтеперерабатывающем заводе MOL вспыхнул пожар, передает Magyar Nemzet. Пламя удалось быстро локализовать, пострадавших нет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил ситуацию с руководством компании и министром внутренних дел Шандором Пинтером. Власти заверили, что угрозы населению и перебоев в работе энергетического сектора нет.

