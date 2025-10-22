Nelt стала совладельцем производителя сыров Moloko Group

Вместе с тем отмечается хрупкое положение дел в молочной отрасли. Кучеров считает, что производство товарного молока в 2025 г. ожидается на уровне прошлого года – около 26,3 млн т. По его словам, из-за роста издержек сохраняется давление на маржу. В связи с этим складывается ситуация, когда цена на сырья прирастает быстрее, чем потребительские цены.