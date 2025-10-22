Nelt стала совладельцем производителя сыров Moloko Group
ООО «Нелт-ритейл» (управляющая структура Nelt) получило 25% долей в Moloko Group, выпускающей сыры. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СПАРК.
Nelt получила долю в Moloko Group 17 октября, отмечает издание. Владельцем 74,24% долей в компании является Илья Рагозин. Еще 0,76% принадлежат «РСХБ-финанс» (структура Россельхозбанка).
Согласно оценке директора центра компетенций в АПК «Рексофт консалтинг» Андрея Кучерова, 25% бизнеса равняется 55–95 млн руб. с учетом долговой нагрузки (120–200 млн руб.) и стандартного дисконта на миноритарную долю.
Вместе с тем отмечается хрупкое положение дел в молочной отрасли. Кучеров считает, что производство товарного молока в 2025 г. ожидается на уровне прошлого года – около 26,3 млн т. По его словам, из-за роста издержек сохраняется давление на маржу. В связи с этим складывается ситуация, когда цена на сырья прирастает быстрее, чем потребительские цены.
Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов назвал Moloko Group нишевым игроком на рынке твердых сыров и сыров группы «Паста филата». По его мнению, приобретение Nelt доли в этой компании позволит укрепить систему дистрибуции сыров «Гранд премьер».