Росрыболовство рассчитывает, что к Новому году красная рыба и икра подешевеют
Красной рыбы и икры, добытой в России в 2025 г., хватит как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Благодаря удачной путине цены могут снизиться к Новому году, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
«Чем больше предложение, тем ниже цена – должно быть так в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет», – отметил он, отвечая на вопрос журналистов о перспективах цен на красную рыбу и икру (цитата по «РИА Новости»).
15 октября сообщалось, что по итогам сентября 2025 г. в России впервые с конца 2024 г. подешевела красная икра. По данным Росстата, цена снизилась на 1% по сравнению с августом: с 9500 до 9400 руб. за кг. Последний раз дешевле икра стоила в декабре 2024 г. – 9200 руб. за кг.
Снижение цен связано с увеличением вылова лососевых на Дальнем Востоке после слабой путины 2024 г. Как сообщал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, около 95% красной икры в стране производится из тихоокеанских лососей, добываемых в этом регионе. Оставшиеся 5% приходятся на икру аквакультурного лосося – семги и форели.
В 2024 г. низкий уровень вылова, высокая стоимость кредитов и рост расходов на оплату труда привели к значительному подорожанию красной икры, которая вошла в число наиболее выросших в цене продуктов.