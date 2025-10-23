Экс-производитель Zewa и Libresse в РФ сменит собственника
Крупный производитель бумажных санитарно-гигиенических изделий «Эволюция комфорта» («ЭвоКом»), в который входили бренды Zewa и Libresse, перейдет под контроль Светогорского ЦБК (бренд SvetoCopy), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сделка должна завершиться в ближайшие дни, так как договор купли-продажи уже был подписан в конце предыдущей недели.
По данным собеседников издания, среди возможных будущих владельцев компании были также структуры семьи экс-президента УГМК Искандара Махмудова и бывшего главы «Фосагро», владельца «Пикалевской соды» Максима Волкова. Источники утверждают, что в этих случаях стороны не достигли соглашения по сумме сделки. При этом точная сумма неизвестна, но она находится на рыночном уровне, сказали собеседники «Коммерсанта».
Глава Центра системных решений Денис Кондратьев пояснил изданию, что «ЭвоКом» не обладает технологией собственной варки целлюлозы, поэтому компания закупает ее. При этом после завершения сделки Светогорский ЦБК может помочь в этом предприятию. При этом «ЭвоКом» находится в реестре утилизаторов в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП), а значит, Светогорский ЦБК также может получить пользу, остро ощущая необходимость решить вопрос утилизации продукции, по словам Кондратьева.
Шведская компания Essity (владеет брендами Zewa, Libresse, Tork, Tena) продала свою часть российских активов в июле 2023 г. Затем в стране производителем указанной продукции стала компания «Эссити». В июне 2024 г. она сменила название на «Эволюция комфорта».