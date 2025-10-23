Экс-производитель Zewa и Libresse в РФ сменит собственника

Глава Центра системных решений Денис Кондратьев пояснил изданию, что «ЭвоКом» не обладает технологией собственной варки целлюлозы, поэтому компания закупает ее. При этом после завершения сделки Светогорский ЦБК может помочь в этом предприятию. При этом «ЭвоКом» находится в реестре утилизаторов в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП), а значит, Светогорский ЦБК также может получить пользу, остро ощущая необходимость решить вопрос утилизации продукции, по словам Кондратьева.