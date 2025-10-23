Каждый 10-й курьер «Яндекса» будет роботом к концу 2027 года

Новые роботы проще и дешевле в производстве, но функционально превосходят своих предшественников. У них обновленная подвеска с большей проходимостью, более мощный вычислительный блок и новый лидар. Кроме того, в новых роботах разделили грузовой отсек на две части, что позволит им выполнять два заказа за один рейс, рассказали в «Яндексе». Заряда батареи хватит на 70 км. Она съемная, что позволит ее быстро заменить.