Каждый 10-й курьер «Яндекса» будет роботом к концу 2027 года
«Яндекс» планирует запустить к концу 2027 г. в общей сложности 20 000 роботов-доставщиков нового поколения в российских городах, сообщили в пресс-службе компании. Таким образом, каждый 10 курьер «Яндекса» через два года станет роботом.
Первые роботы нового поколения начнут доставлять заказы уже в ноябре 2025 г. Сначала они выйдут на улицы Санкт-Петербурга, Казани, а также расширят присутствие в Москве. Через год компания планирует производить по 1300 роботов в месяц.
Новые роботы проще и дешевле в производстве, но функционально превосходят своих предшественников. У них обновленная подвеска с большей проходимостью, более мощный вычислительный блок и новый лидар. Кроме того, в новых роботах разделили грузовой отсек на две части, что позволит им выполнять два заказа за один рейс, рассказали в «Яндексе». Заряда батареи хватит на 70 км. Она съемная, что позволит ее быстро заменить.
С увеличением количества таких роботов стоимость доставки будет обходится дешевле, чем доставка курьером, сообщили в «Яндексе».
Роботы-доставщики «Яндекса» впервые вышли на улицы Москвы в 2019 г. Сейчас их можно встретить в 21 районе столицы, в Мурино – пригороде Санкт-Петербурга и в Иннополисе под Казанью. В компании рассказали, что за 2025 г. роботы выполнили более 250 000 доставок для «Яндекса» и его партнеров.