Минсельхоз: В России собрано более 135 млн тонн зерна

Средняя урожайность посевных площадей выросла почти на 15%. При этом по пшенице данные показатели выросли на 14%, а по ячменю – 22%. «Под зерновыми и зернобобовыми обмолочено порядка 42,5 млн га, или 93% от всех площадей», – говорится в отчете.