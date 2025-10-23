Газета
Минсельхоз: В России собрано более 135 млн тонн зерна

Ведомости

В рамках завершающейся уборочной кампании в России собрано более 135 млн тонн зерна, сообщили в Минсельхозе.

Как отмечается, показатели сбора нового урожая в бункерном весе превышают прошлогодние почти на 9 млн тонн. «В том числе собрано 93,5 млн тонн пшеницы (+7,8%) и 20,5 млн тонн ячменя (+15,4%). Также в активной фазе уборка кукурузы, риса и гречихи», – говорится в сообщении.

Средняя урожайность посевных площадей выросла почти на 15%. При этом по пшенице данные показатели выросли на 14%, а по ячменю – 22%. «Под зерновыми и зернобобовыми обмолочено порядка 42,5 млн га, или 93% от всех площадей», – говорится в отчете.

Кроме того, как отмечает министерство, в этом году ожидается абсолютный рекорд по зернобобовым культурам – не менее 7 млн тонн.

В Минсельхозе уточняют, что объемы собранного урожая полностью закрывают внутренние потребности России. А также позволяют поставить на экспорт более 50 млн тонн зерна.

