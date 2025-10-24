Трамп разрешил добычу нефти и газа на побережье Аляски
Администрация Трампа разрешила разработку новых нефтяных и газовых месторождений на побережье Аляски. Об этом на своем сайте сообщил департамент внутренних дел США.
«Прибрежная равнина Аляски обладает одними из самых перспективных неразработанных энергетических ресурсов в США и играет ключевую роль в укреплении национальной энергетической безопасности. Департамент внутренних дел выпустил новое решение о повторном открытии 1,56 млн акров прибрежной равнины для добычи нефти и газа, отменяя план предыдущей администрации 2024 г., который ограничивал разработку до минимально предусмотренного законом уровня», – говорится в сообщении ведомства. Также департамент объявил о восстановлении аренды участков для Аляскинского управления промышленного развития и экспорта, отмененную ранее и оспоренную в судах, что позволяет возобновить разработку.
«Кроме того, бюро по управлению землями опубликовало запрос на предложения, чтобы получить отзывы о том, какие участки следует выставить на продажу для нефтегазовой аренды в Национальном нефтяном резерве Аляски этой зимой, – говорится в релизе. – Продажа участков, проводимая в рамках Закона One Big Beautiful Bill, станет первой с 2019 г. в этом 23-миллионном резерве».