Welt: несколько химических предприятий Германии находятся на грани закрытия

Предприятия химической промышленности ФРГ работают в основном в Рейнском и Рурском регионах и отрасль сейчас находится под огромным давлением, говорится в материале. В частности, штаб-квартира химкомпании Ineos недавно объявила о закрытии двух заводов в районе Везель на Нижнем Рейне, что затронуло 175 сотрудников. Летом было объявлено о закрытии еще одного завода в районе Реклингхаузен. Ожидается, что к концу 2027 г. рабочие места потеряют 280 человек.