Welt: несколько химических предприятий Германии находятся на грани закрытия
Несколько заводов немецкой химической промышленности находятся на грани закрытия, другим также угрожает остановка деятельности, пишет Die Welt. По данным издания, такая ситуация складывается на фоне ценовой конкуренции со стороны зарубежных производителей, где энергия стоит значительно меньше.
Предприятия химической промышленности ФРГ работают в основном в Рейнском и Рурском регионах и отрасль сейчас находится под огромным давлением, говорится в материале. В частности, штаб-квартира химкомпании Ineos недавно объявила о закрытии двух заводов в районе Везель на Нижнем Рейне, что затронуло 175 сотрудников. Летом было объявлено о закрытии еще одного завода в районе Реклингхаузен. Ожидается, что к концу 2027 г. рабочие места потеряют 280 человек.
Дополнительную нагрузку предприятиям создает плата за выбросы углекислого газа, которая отсутствует в других странах. По данным газеты, только на заводе Ineos в Кёльне недавно требовалось от 90 мьлн до 100 млн евро в год на необходимую сертификацию.
Отмечается, что партия СДПГ хочет избавить промышленность от расходов на выбросы. Недавно там призвали приостановить или, по крайней мере, смягчить условия торговли сертификатами для сокращения выбросов, говорится в статье. О необходимости принятия мер заявили также 79 промышленных компаний Германии и Австрии. По данным издания, они призвали политиков внести изменения в планируемую систему торговли квотами на выбросы. «Срочные письма», адресованные председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Антониу Кошта и различным членам правительства Германии, поддержали в том числе компании Lanxess, Thyssenkrupp и Ineos.