Калининградский комбинат добыл янтарь рекордного размера
АО «Калининградский янтарный комбинат» (КЯК, входит в госкорпорацию «Ростех») добыл янтарь весом 2,374 кг. Самородок получил название «Рекордсмен», сообщили в пресс-службе комбината.
Янтарь обнаружили 23 октября в Приморском карьере. Он стал самым тяжелым самородком, добытым за последние четыре года. Образец имеет форму полукруга и необычно большой скол, который предполагает, что самородок был когда-то более крупным.
«Предположительно, 35 – 45 млн лет назад, камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет в комфортных для себя условиях», – рассказала специалист-геммолог Анна Дугина.
Крупные образцы балтийского янтаря весом более одного килограмма считаются очень редкими. Предыдущий крупный экземпляр был найден в декабре 2021 г. Он весил 2,7 кг и получил название «Голова тигра». Самородок продали за 1,2 млн руб. на аукционе в рамках AmberForum-2022, рассказали в пресс-службе.
23 сентября КЯК сообщал, что по итогам 2025 г. комбинат намерен увеличить добычу янтаря-сырца на Приморском карьере с запланированных 600 т сырья до 700 т самоцвета. По словам генерального директора КЯК Михаила Зацепина, добыча дополнительных 100 т камня в этом году возможна за счет прошедшей модернизации и организации производственных процессов в Приморском карьере.