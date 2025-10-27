Калининградский комбинат добыл янтарь рекордного размера

23 сентября КЯК сообщал, что по итогам 2025 г. комбинат намерен увеличить добычу янтаря-сырца на Приморском карьере с запланированных 600 т сырья до 700 т самоцвета. По словам генерального директора КЯК Михаила Зацепина, добыча дополнительных 100 т камня в этом году возможна за счет прошедшей модернизации и организации производственных процессов в Приморском карьере.