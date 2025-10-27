«Авито» ввело обязательную онлайн-оплату при самовывозе в части категорий

Изменения касаются продавцов без тарифного плана, которые размещают объявления в отдельных категориях раздела Fashion («Мода»). Теперь продавать товары в этих категориях можно только через «Авито доставку» либо с самовывозом по схеме «за 1 руб. с онлайн-оплатой». Комиссия за продажу составит от 2 до 9% и спишется только после того, как продавец получит деньги за заказ. Новые условия распространяются и на действующие объявления: чтобы они остались активными, продавцам необходимо принять правила и подключить хотя бы один способ доставки.