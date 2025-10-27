«Авито» ввело обязательную онлайн-оплату при самовывозе в части категорий
Пользователи «Авито» больше не смогут продавать вещи напрямую без онлайн-оплаты – в ряде категорий теперь обязательным условием сделки становится использование сервиса «Авито доставка» или самовывоз с оплатой онлайн. Объявления, не соответствующие новым требованиям, будут автоматически перемещены в архив, следует из правил, опубликованных на сайте компании.
Изменения касаются продавцов без тарифного плана, которые размещают объявления в отдельных категориях раздела Fashion («Мода»). Теперь продавать товары в этих категориях можно только через «Авито доставку» либо с самовывозом по схеме «за 1 руб. с онлайн-оплатой». Комиссия за продажу составит от 2 до 9% и спишется только после того, как продавец получит деньги за заказ. Новые условия распространяются и на действующие объявления: чтобы они остались активными, продавцам необходимо принять правила и подключить хотя бы один способ доставки.
Объявления без доставки или самовывоза с оплатой онлайн, а также те, в которых не приняты новые условия, автоматически отправятся в архив. Разместить их повторно будет возможно только после редактирования и согласия с обновленными правилами.
В компании утверждают, что новые меры направлены на повышение безопасности сделок между продавцом и покупателем.
«Продавать товары в некоторых категориях Fashion теперь можно только с доставкой «Авито» или самовывозом за 1 руб. с онлайн-оплатой. Это следующий шаг в обеспечении безопасности сделок: мы несем ответственность за товар и за деньги до момента получения его покупателем и помогаем в спорных ситуациях», – сообщили в пресс-службе «Авито».
В компании утверждают, что обновленная схема затронула около 20% категорий раздела Fashion – например, мужские мокасины, но не детскую одежду и обувь. При этом 90% продавцов в этих категориях уже используют только «Авито доставку», уточнили в пресс-службе.