Amazon готовится уволить до 30 000 сотрудников для сокращения расходов

За последние два года Amazon неоднократно проводила оптимизацию численности персонала, в том числе в отделах, занимающихся разработкой устройств, коммуникациями, подкастами и цифровыми сервисами. Текущая волна увольнений, как отмечает Reuters, отражает долгосрочную стратегию компании по снижению операционных расходов и повышению эффективности после периода агрессивного роста во время пандемии.