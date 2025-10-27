Amazon готовится уволить до 30 000 сотрудников для сокращения расходов
Компания Amazon планирует сократить до 30 000 корпоративных рабочих мест, начиная с 28 октября, чтобы снизить расходы и компенсировать избыточный найм сотрудников в период пандемии. Об этом сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией.
Сокращение затронет около 10% корпоративного персонала – при общем количестве сотрудников более 1,55 млн человек и примерно 350 000 корпоративных позиций. Это станет самым масштабным увольнением в Amazon с конца 2022 г., когда компания ликвидировала около 27 000 рабочих мест.
Представитель Amazon отказался от комментариев по поводу предстоящих сокращений.
По данным источников, увольнения затронут несколько подразделений, включая: отдел кадров People Experience and Technology, команды, отвечающие за устройства и сервисы, а также операционные направления компании.
Руководителям подразделений, чьи команды окажутся под ударом, уже поручено пройти инструктаж о том, как сообщать сотрудникам об увольнениях. Оповещения начнут рассылаться по электронной почте утром 28 октября, уточнили собеседники агентства.
За последние два года Amazon неоднократно проводила оптимизацию численности персонала, в том числе в отделах, занимающихся разработкой устройств, коммуникациями, подкастами и цифровыми сервисами. Текущая волна увольнений, как отмечает Reuters, отражает долгосрочную стратегию компании по снижению операционных расходов и повышению эффективности после периода агрессивного роста во время пандемии.