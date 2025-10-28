Минсельхоз ожидает стабильности в ценах на картофель

«По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше на 300 000 т в организованном секторе, чем было в прошлом году. Ситуации с перекосами цен мы не ожидаем, урожай должен быть хороший, достаточный», – отметила она (цитата по ТАСС).