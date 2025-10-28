Минсельхоз ожидает стабильности в ценах на картофель
«Перекосов» в ценах на картофель в России не ожидается, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в Госдуме.
«По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше на 300 000 т в организованном секторе, чем было в прошлом году. Ситуации с перекосами цен мы не ожидаем, урожай должен быть хороший, достаточный», – отметила она (цитата по ТАСС).
При этом, по словам Лут, в 2025 г. урожай плодов и ягод может достичь рекордных значений. Министр также рассказала, что ведомство стремится начать полное обеспечение россиян яблоками к 2028 г. в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.