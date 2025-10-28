Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минсельхоз ожидает стабильности в ценах на картофель

Ведомости

«Перекосов» в ценах на картофель в России не ожидается, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в Госдуме.

«По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше на 300 000 т в организованном секторе, чем было в прошлом году. Ситуации с перекосами цен мы не ожидаем, урожай должен быть хороший, достаточный», – отметила она (цитата по ТАСС).

При этом, по словам Лут, в 2025 г. урожай плодов и ягод может достичь рекордных значений. Министр также рассказала, что ведомство стремится начать полное обеспечение россиян яблоками к 2028 г. в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте