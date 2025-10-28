Минсельхоз сообщил о восстановлении объемов производства свинины

Глава Минсельхоза в ходе выступления в Госдуме отмечала, что «перекосов» в ценах на картофель в России не ожидается. Урожай картофеля предполагается на уровне «чуть выше на 300 000 т в организованном секторе, чем было в прошлом году». Кроме того, в 2025 г., по ее словам, урожай плодов и ягод может достичь рекордных значений.