Минсельхоз сообщил о восстановлении объемов производства свинины
В России восстанавливаются объемы производства свинины после спада из-за ситуации в Курской и Белгородской областях, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
«Вы помните, свинина у нас, к сожалению, выбыла в Курской и Белгородской областях в связи с ситуацией сейчас», – отметила министр (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, Лут спрогнозировала переход к нормальным темпам роста в конце 2026 г. за счет льготного кредитования.
Глава Минсельхоза в ходе выступления в Госдуме отмечала, что «перекосов» в ценах на картофель в России не ожидается. Урожай картофеля предполагается на уровне «чуть выше на 300 000 т в организованном секторе, чем было в прошлом году». Кроме того, в 2025 г., по ее словам, урожай плодов и ягод может достичь рекордных значений.