Чистая прибыль ФПК по РСБУ за девять месяцев упала на 10%

Чистая прибыль Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя структура РЖД) по РСБУ по результатам девяти месяцев 2025 г. снизилась на 9,7% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и составила 32,75 млрд руб.

Выручка компании увеличилась на 15,3% до 339,6 млрд руб. Объем долгосрочных обязательств по состоянию на 30 сентября 2025 г. составил 69,85 млрд руб. по сравнению с 46,9 млрд руб. на 31 декабря 2024 г., краткосрочных обязательств – упал до 63,65 млрд руб. против 81,4 млрд руб. на конец прошлого года.

ФПК по итогам 2024 г. нарастила чистую прибыль по РСБУ на 24% до 26,1 млрд руб. Выручка выросла на 18,1% и составила 372,9 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась в 1,2 раза и достигла 49,2 млрд руб. Прибыль от продаж возросла на 24,1% до 37 млрд руб. Долгосрочные обязательна за год выросли до 46,9 млрд с 33,9 млрд руб. годом ранее, краткосрочные – до 81,6 млрд с 70,9 млрд руб. в 2023 г.

В июне 2025 г. стало известно, что ФПК планирует за 2025 г. перевезти 118 млн человек. В 2024 г. компания перевезла 112,7 млн пассажиров, таким образом, рост перевозок в текущем году может составить 4,7%

