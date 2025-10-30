В России объем выдачи кредитов на автомобили уменьшился на 45,5%
Сумма автокредитов, которые оформляли россияне в период с января по сентябрь, сократилась на 45,5% в сравнении с девятью месяцами 2024 г., сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель упал с 1,8 трлн до 1,03 трлн руб.
Наибольший объем автокредитов за отчетный период был зафиксирован в Москве (93,4 млрд руб.), Московской области (83,7 млрд руб.), Санкт-Петербурге (57,2 млрд руб.), а также в Татарстане с показателем в 51,3 млрд руб. и Краснодарском крае с 50,7 млрд руб.
Первые три региона из этого списка при этом показали также самый высокий уровень сокращения объема автокредитования за январь – сентябрь 2025 г. Московская область потеряла 48,2%, Москва – 48,1%, Санкт-Петербург – 46,8%. Еще по 46,2% потеряли Челябинская и Ростовская области. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, причиной падения объемов выдачи автокредитов стало в том числе увеличение рыночных ставок и утильсбора во второй половине 2024 г.
Ранее НБКИ сообщало, что в Санкт-Петербурге в 2024 г. было выдано автокредитов на общую сумму 109,4 млрд руб., что стало рекордным показателем с 2022 г., когда объем автокредитования составил 43,7 млрд руб., а также с 2023 г., тогда эта сумма составила 78,6 млрд руб. При этом уже в IV квартале 2024 г. в городе наблюдалась ярко выраженная тенденция к «охлаждению» автокредитования в связи с очередным повышением ключевой ставки до 21%.