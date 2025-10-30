В России объем выдачи кредитов на автомобили уменьшился на 45,5%

Ранее НБКИ сообщало, что в Санкт-Петербурге в 2024 г. было выдано автокредитов на общую сумму 109,4 млрд руб., что стало рекордным показателем с 2022 г., когда объем автокредитования составил 43,7 млрд руб., а также с 2023 г., тогда эта сумма составила 78,6 млрд руб. При этом уже в IV квартале 2024 г. в городе наблюдалась ярко выраженная тенденция к «охлаждению» автокредитования в связи с очередным повышением ключевой ставки до 21%.