Турция подтвердила планы по запуску первого энергоблока АЭС «Аккую» в 2026 году

Первый блок АЭС «Аккую» в Турции будет введен в эксплуатацию в 2026 г. Об этом заявил в ходе выступления на XVIII Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.