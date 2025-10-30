Турция подтвердила планы по запуску первого энергоблока АЭС «Аккую» в 2026 году
Первый блок АЭС «Аккую» в Турции будет введен в эксплуатацию в 2026 г. Об этом заявил в ходе выступления на XVIII Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
«Первый энергоблок заработает в 2026 г.», – сказал он, говоря о реализации проекта строительства электростанции.
Министр отметил, что это крупнейший энергетический проект в Турции. Он добавил, что сотрудничество Турции и России в атомной энергетике не ограничивается этим проектом.
Первый заместитель гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров отметил, что проект строительства АЭС «Аккую» способствует укреплению партнерства между двумя странами и энергобезопасности, устойчивому экономическому развитию Турции.
АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турции. Она будет включать четыре энергоблока с реакторами поколения 3+ ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый. Строительство ведет АО «Аккую Нуклеар» (дочерняя компания ГК «Росатом») по соглашению между правительствами России и Турции. Генеральным подрядчиком выступает «Атомэнергопроект». Стройка реализуется по модели build-own-operate («строй – владей – эксплуатируй»).
АЭС расположена на средиземноморском побережье на юге Турции в провинции Мерсин. Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции – 12 млн пользователей, в том числе гражданские и промышленные объекты.