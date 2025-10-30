Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Турция подтвердила планы по запуску первого энергоблока АЭС «Аккую» в 2026 году

Ведомости

Первый блок АЭС «Аккую» в Турции будет введен в эксплуатацию в 2026 г. Об этом заявил в ходе выступления на XVIII Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

«Первый энергоблок заработает в 2026 г.», – сказал он, говоря о реализации проекта строительства электростанции.

Министр отметил, что это крупнейший энергетический проект в Турции. Он добавил, что сотрудничество Турции и России в атомной энергетике не ограничивается этим проектом.

Первый заместитель гендиректора «Росатома» Кирилл Комаров отметил, что проект строительства АЭС «Аккую» способствует укреплению партнерства между двумя странами и энергобезопасности, устойчивому экономическому развитию Турции.

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция в Турции. Она будет включать четыре энергоблока с реакторами поколения 3+ ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый. Строительство ведет АО «Аккую Нуклеар» (дочерняя компания ГК «Росатом») по соглашению между правительствами России и Турции. Генеральным подрядчиком выступает «Атомэнергопроект». Стройка реализуется по модели build-own-operate («строй – владей – эксплуатируй»).

АЭС расположена на средиземноморском побережье на юге Турции в провинции Мерсин. Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции – 12 млн пользователей, в том числе гражданские и промышленные объекты.

Андрей Гордеев / Ведомости
1  / 10

Андрей Гордеев / Ведомости

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь