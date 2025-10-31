Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Компания ЕМС стала владельцем сети частных клиник «Семейный доктор»

Ведомости

United Medical Group, холдинговая компания Европейского медицинского центра (EMC), стала владельцем сети частных клиник «Семейный доктор».

ЕМС приобрела 75% акций «Семейного доктора». Как отмечается, сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и завершена.

Действующее руководство во главе с генеральным директором «Семейного доктора» Юлией Графовой сохранит свои должности и продолжит управлять сетью. Согласно планам новых владельцев, такой шаг сохранит преемственность и сможет простимулировать создание дополнительной стоимости для акционеров.

Также отмечается, что стоимость услуг для пациентов сети клиник тоже останется неизменной.

Сеть «Семейный доктор» включает 16 частных клиник в разных районах Москвы, а также клинико-диагностическую лабораторию, многопрофильный госпиталь и более 10 специализированных медцентров по офтальмологии, гастроэнтерологии, психическому здоровью, косметологии и стоматологии.

Компания ЕМС была зарегистрирована в России в декабре 2023 г. Тогда она перерегистрировалась с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь