Компания ЕМС стала владельцем сети частных клиник «Семейный доктор»
United Medical Group, холдинговая компания Европейского медицинского центра (EMC), стала владельцем сети частных клиник «Семейный доктор».
ЕМС приобрела 75% акций «Семейного доктора». Как отмечается, сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и завершена.
Действующее руководство во главе с генеральным директором «Семейного доктора» Юлией Графовой сохранит свои должности и продолжит управлять сетью. Согласно планам новых владельцев, такой шаг сохранит преемственность и сможет простимулировать создание дополнительной стоимости для акционеров.
Также отмечается, что стоимость услуг для пациентов сети клиник тоже останется неизменной.
Сеть «Семейный доктор» включает 16 частных клиник в разных районах Москвы, а также клинико-диагностическую лабораторию, многопрофильный госпиталь и более 10 специализированных медцентров по офтальмологии, гастроэнтерологии, психическому здоровью, косметологии и стоматологии.
Компания ЕМС была зарегистрирована в России в декабре 2023 г. Тогда она перерегистрировалась с Кипра в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.