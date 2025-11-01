Налоговая отказала «Газпрому» в льготах для «Лахта центра» на 3,5 млрд рублей

В решении суда сказано, что достижение результата инвестиций в виде создания крупного объекта, новых рабочих мест, развития бизнес-активности и увеличения налоговых поступлений не является условием предоставления льготы. Даже если признать достижение инвестиционных целей одним из условий ее получения, цель не достигнута. Объект не использовался в предпринимательской деятельности и не принес налогооблагаемого дохода, который обеспечил бы поступление в бюджет налога на прибыль и компенсировал недополученные доходы от предоставления льготы.