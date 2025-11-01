Налоговая отказала «Газпрому» в льготах для «Лахта центра» на 3,5 млрд рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск «Газпрома» к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №26 по Санкт-Петербургу о признании недействительными соответствующих решений. Инспекция признала неправомерным применение инвестиционной налоговой льготы для 2020 и 2021 гг. в отношении «Лахта центра».
Речь идет о средствах, уплаченных в бюджет. В 2024 г. налогоплательщик представил уточненные декларации, по которым суммы налоговых выплат снизилась бы на 1,571 млрд руб. и 1,885 млрд руб. соответственно. Одной из причин отказа стало то, что комплекс ввел в эксплуатацию застройщик АО «Многофункциональный комплекс Лахта центр» до передачи головной компании, а не «Газпром».
Также не подтвердилось использование здания в рассматриваемый период. Акт осмотра комитета по контролю за имуществом города показал, что в здании не было помещений, готовых к использованию. По данным суда, культурно-массовые мероприятия проводились вне или снаружи здания и «не доказывают факта извлечения прибыли от использования помещений объекта».
В решении суда сказано, что достижение результата инвестиций в виде создания крупного объекта, новых рабочих мест, развития бизнес-активности и увеличения налоговых поступлений не является условием предоставления льготы. Даже если признать достижение инвестиционных целей одним из условий ее получения, цель не достигнута. Объект не использовался в предпринимательской деятельности и не принес налогооблагаемого дохода, который обеспечил бы поступление в бюджет налога на прибыль и компенсировал недополученные доходы от предоставления льготы.
«Лахта центр» – общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге. Высота 87-этажного небоскреба составляет 462 м. «Лахта центр» является самым высоким зданием Европы.