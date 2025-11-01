Средняя загрузка европейской ветки «Турецкого потока» в октябре составила 96%

3 октября «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel писали, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны ЕС в январе – сентябре 2025 г. сократился на 7% по сравнению с 2024 г. до около 15 млрд куб. м. При этом поставки через «Турецкий поток» выросли на 7% и составили 13,1 млрд куб. м за девять месяцев. В сентябре экспорт по этому маршруту увеличился на 8% до 1,5 млрд куб. м.