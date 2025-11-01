Газета
Средняя загрузка европейской ветки «Турецкого потока» в октябре составила 96%

Ведомости

Среднесуточная загрузка европейской ветки газопровода «Турецкий поток» в октябре 2025 г. составила 96% против 91% в сентябре текущего года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.

В октябре по европейской ветке «Турецкого потока» было поставлено 1,683 млрд куб. м, что на 13% выше год к году, в сентябре – 1,549 млрд куб. м. Сейчас максимальная техническая возможность прокачки по этому участку составляет 56,7 млн кубометров в сутки. Половину месяца газопровод работал с 99%-ной производительностью, в один день она превысила 100%.

С начала этого года по магистрали было поставлено 14,698 млрд куб. м против 13,663 млрд куб. м за аналогичный период 2024 г. В прошлом году через пункт «Странджа 2/Малкочлар» на границе Турции и Болгарии прошло 16,674 млрд куб. м газа.

3 октября «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического центра Bruegel писали, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны ЕС в январе – сентябре 2025 г. сократился на 7% по сравнению с 2024 г. до около 15 млрд куб. м. При этом поставки через «Турецкий поток» выросли на 7% и составили 13,1 млрд куб. м за девять месяцев. В сентябре экспорт по этому маршруту увеличился на 8% до 1,5 млрд куб. м.

«Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год идет из России в Турцию по дну Черного моря. Он обеспечивает поставки топлива Турции и странам Южной и Юго-Восточной Европы. После прекращения транзита через Украину этот маршрут остается единственным действующим направлением экспорта российского газа в Европу.

