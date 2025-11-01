В Госдуме назвали программы лояльности маркетплейсов примером для ритейла
Программы лояльности маркетплейсов являются хорошим примером саморегулирования. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, передает ТАСС.
Ритейлеры на собрании экспертного совета по развитию платформенной экономики в Госдуме 31 октября сообщили, что готовы договариваться с банками о скидках на интернет-площадках при оплате заказов картами банков, принадлежащих цифровым платформам.
«Если компании принимают решения, которые уравнивают доступ игроков, в том числе участников банковского сообщества, на собственных площадках и это работает в интересах граждан, то мы поддерживаем такую практику саморегулирования», – считает Кравченко.
«Ведомости» писали в сентябре 2024 г., что конкуренция между банками за клиентов на рынке лояльности резко усилилась. Аналитики компании Frank RG фиксировали рост выплаченных банками вознаграждений в 2022–2023 гг. на 54,6% до 286 млрд руб.
Как отмечал гендиректор сервиса лояльности «Апельсин» Андрей Писарев, основная задача программы лояльности – менять клиентское поведение. Если клиентское поведение оставалось бы неизменным, в лояльность бы перестали инвестировать. Аналитика показывает, что в ритейле чеки клиентов, которые участвуют в программе лояльности, в среднем на 30% выше, чем у тех, кто не участвует, указывал эксперт.