В Госдуме назвали программы лояльности маркетплейсов примером для ритейла

Как отмечал гендиректор сервиса лояльности «Апельсин» Андрей Писарев, основная задача программы лояльности – менять клиентское поведение. Если клиентское поведение оставалось бы неизменным, в лояльность бы перестали инвестировать. Аналитика показывает, что в ритейле чеки клиентов, которые участвуют в программе лояльности, в среднем на 30% выше, чем у тех, кто не участвует, указывал эксперт.