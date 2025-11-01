Газета
Убыток «Т плюс» по РСБУ по итогам девяти месяцев достиг 2,4 млрд рублей

Чистый убыток ПАО «Т плюс» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по результатам девяти месяцев 2025 г. составил 2,4 млрд руб. против прибыли в 7,2 млрд руб. за аналогичный период 2024 г.

Выручка компании увеличилась на 3,2% и достигла 219,32 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 3% до 208 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 10,3% и составила 11,3 млрд руб. Убыток до налогообложения достиг 5,4 млрд руб. против прибыли в 6,2 млрд руб. годом ранее.

3 октября общее собрание акционеров «Т Плюс» одобрило выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию.

В первом полугодии текущего года чистая прибыль компании по РСБУ снизилась на 42,5% до 7,56 млрд руб. Выручка выросла на 1,26% и составила 168 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 1,1% до 150,2 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 2,7% и достигла 17,8 млрд руб.

«Т-плюс» является крупнейшей частной энергетической компанией России, контролирующей активы на Урале и в Поволжье общей мощностью около 14,6 ГВт. Компания занимает шестое место по объему генерации в стране. Особенностью «Т-плюса» является значительная доля тепловых активов, в том числе в регионах за Полярным кругом.

