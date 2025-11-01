Убыток «Т плюс» по РСБУ по итогам девяти месяцев достиг 2,4 млрд рублей

В первом полугодии текущего года чистая прибыль компании по РСБУ снизилась на 42,5% до 7,56 млрд руб. Выручка выросла на 1,26% и составила 168 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 1,1% до 150,2 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 2,7% и достигла 17,8 млрд руб.