Убыток «Т плюс» по РСБУ по итогам девяти месяцев достиг 2,4 млрд рублей
Выручка компании увеличилась на 3,2% и достигла 219,32 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 3% до 208 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 10,3% и составила 11,3 млрд руб. Убыток до налогообложения достиг 5,4 млрд руб. против прибыли в 6,2 млрд руб. годом ранее.
3 октября общее собрание акционеров «Т Плюс» одобрило выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 0,10 руб. на одну обыкновенную акцию.
В первом полугодии текущего года чистая прибыль компании по РСБУ снизилась на 42,5% до 7,56 млрд руб. Выручка выросла на 1,26% и составила 168 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 1,1% до 150,2 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 2,7% и достигла 17,8 млрд руб.
«Т-плюс» является крупнейшей частной энергетической компанией России, контролирующей активы на Урале и в Поволжье общей мощностью около 14,6 ГВт. Компания занимает шестое место по объему генерации в стране. Особенностью «Т-плюса» является значительная доля тепловых активов, в том числе в регионах за Полярным кругом.