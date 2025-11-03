Глава Ryanair пригрозил вывести самолеты из Великобритании из-за роста налогов

О’Лири раскритиковал планы министра финансов Рейчел Ривз увеличить с апреля следующего года сбор за авиапассажиров (APD). Для частных самолетов налог вырастет на 50%, для остальных рейсов также предусмотрено повышение. По словам главы Ryanair, это приведет к тому, что APD будет составлять почти 33% от средней стоимости билета авиакомпании в 45 фунтов стерлингов ($58,95).