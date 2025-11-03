Глава Ryanair пригрозил вывести самолеты из Великобритании из-за роста налогов
Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири заявил, что компания может перебазировать самолеты из Великобритании в другие страны в случае повышения налога на авиаперелеты.
Как передает CNBC, решение о повышении некоторых налогов британское правительство может принять в осеннем бюджете 26 ноября.
О’Лири раскритиковал планы министра финансов Рейчел Ривз увеличить с апреля следующего года сбор за авиапассажиров (APD). Для частных самолетов налог вырастет на 50%, для остальных рейсов также предусмотрено повышение. По словам главы Ryanair, это приведет к тому, что APD будет составлять почти 33% от средней стоимости билета авиакомпании в 45 фунтов стерлингов ($58,95).
«Это смешно. Для семьи из четырех человек это становится неподъемным», – заявил О’Лири. Он предложил правительству отменить APD за пределами Лондона, что позволило бы увеличить пассажиропоток в регионах на 50%.
В качестве альтернативных стран базирования самолетов О’Лири назвал Швецию, Венгрию и Италию, где власти, напротив, сокращают «экологические налоги». APD приносит бюджету Великобритании значительные доходы – прогнозируемый объем поступлений на 2025–2026 гг. составляет 4,7 млрд фунтов стерлингов ($6,18 млрд), отмечает телеканал.
Ранее Ryanair сообщила о значительном увеличении прибыли в первом полугодии. Акции авиаперевозчика в понедельник выросли на 3%, что позволило отыграть прежние потери.