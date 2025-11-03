Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Эмиратская XRG намерена купить долю в Южном газовом коридоре у Азербайджана

Ведомости

Энергетическая инвестиционная платформа XRG, созданная нефтяной компанией ОАЭ ADNOC в ноябре 2024 г., объявила о подписании предварительного соглашения на приобретение доли в ЗАО «Южный газовый коридор» у министерства экономики Азербайджана. Об этом сообщает эмигрантское агентство WAM.

Соглашение было подписано на полях выставки ADIPEC министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, гендиректором XRG Султаном Аль Джабером и министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Южный газовый коридор – азербайджанский энергетический проект, созданный в 2014 г. Его активы включают добывающие газовые активы и трубопроводную сеть протяженностью 3 500 км от Каспия через Турцию до Южной Европы, с текущей мощностью до 26 млрд кубометров газа в год.

Сделка расширяет сотрудничество XRG с азербайджанской SOCAR в ряде сфер, от добычи газа до поставок энергоресурсов на европейские рынки. Текущие активы XRG в Каспийском регионе включают 30%-ую долю в газоконденсатном месторождении Абшерон и 38%-ую долю в газовом блоке I в Туркменистане, указывает агентство.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её