Эмиратская XRG намерена купить долю в Южном газовом коридоре у Азербайджана
Энергетическая инвестиционная платформа XRG, созданная нефтяной компанией ОАЭ ADNOC в ноябре 2024 г., объявила о подписании предварительного соглашения на приобретение доли в ЗАО «Южный газовый коридор» у министерства экономики Азербайджана. Об этом сообщает эмигрантское агентство WAM.
Соглашение было подписано на полях выставки ADIPEC министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, гендиректором XRG Султаном Аль Джабером и министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
Южный газовый коридор – азербайджанский энергетический проект, созданный в 2014 г. Его активы включают добывающие газовые активы и трубопроводную сеть протяженностью 3 500 км от Каспия через Турцию до Южной Европы, с текущей мощностью до 26 млрд кубометров газа в год.
Сделка расширяет сотрудничество XRG с азербайджанской SOCAR в ряде сфер, от добычи газа до поставок энергоресурсов на европейские рынки. Текущие активы XRG в Каспийском регионе включают 30%-ую долю в газоконденсатном месторождении Абшерон и 38%-ую долю в газовом блоке I в Туркменистане, указывает агентство.