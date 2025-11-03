Эмиратская XRG намерена купить долю в Южном газовом коридоре у Азербайджана

Южный газовый коридор – азербайджанский энергетический проект, созданный в 2014 г. Его активы включают добывающие газовые активы и трубопроводную сеть протяженностью 3 500 км от Каспия через Турцию до Южной Европы, с текущей мощностью до 26 млрд кубометров газа в год.