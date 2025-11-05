ДЭК отключила электричество на объектах космодрома «Восточный» из-за долгов
Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) ввела ограничение поставок электроэнергии на объекты генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома «Восточный» – ООО «ПСО «Казань». Причиной послужила задолженность за потребленные ресурсы, превышающая 51 млн руб., говорится в сообщении ДЭК.
Под ограничения попали объекты компании, используемые на площадке стартового комплекса «Ангара». Помимо ограничительных мер, ДЭК планирует обратиться в суд с заявлением о признании подрядчика банкротом. Отмечается, что энергокомпания неоднократно направляла руководству должника обращения с требованием погасить образовавшуюся задолженность, однако строительная организация игнорирует эти требования и не соблюдает графики платежей. При отсутствии полной оплаты долга ограничительные меры будут усилены.
Исполнительный директор ДЭК Виталий Стороженко пояснил, что компания ранее шла навстречу и отменяла отключения в марте после получения гарантий от строителей, когда долг составлял около 24 млн руб. Но генподрядчик не выполнил обязательств по оплате до 31 марта. В начале октября в адрес ДЭК поступили новые гарантии оплаты 23,1 млн руб. до 20 октября, но платеж до сих пор не поступил.
Ежемесячное потребление электроэнергии объектами составляет около 4 млн руб. В целях защиты интересов энергосистемы региона ДЭК вынуждена ограничить потребление ресурса должником и поднять вопрос о признании предприятия банкротом.