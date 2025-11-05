ДЭК отключила электричество на объектах космодрома «Восточный» из-за долгов

Исполнительный директор ДЭК Виталий Стороженко пояснил, что компания ранее шла навстречу и отменяла отключения в марте после получения гарантий от строителей, когда долг составлял около 24 млн руб. Но генподрядчик не выполнил обязательств по оплате до 31 марта. В начале октября в адрес ДЭК поступили новые гарантии оплаты 23,1 млн руб. до 20 октября, но платеж до сих пор не поступил.