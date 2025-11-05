Владелец российского бизнеса Vici стал собственником «Своей рыбки»

УК «Группа Океан» зарегистрирована в июне 2023 г. На конец 2024 г. она на 99,99% принадлежала АО «Симаркет групп» (его владельцы не раскрываются), на 0,01% – Марии Бухаровой, следует из пояснительной записки к отчету компании за 2024 г. Ее выручка по итогам прошлого года составила 6 млн руб., а чистый убыток – 1,3 млрд руб.