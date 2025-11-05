Владелец российского бизнеса Vici стал собственником «Своей рыбки»
Группа «Океан» (управляет брендом Vici), по данным «СПАРК-Интерфакс», 31 октября стала владельцем марок «Своя рыбка» и «А’море».
Изначально они принадлежали Рыбообрабатывающему комбинату номер 1 (РОК-1), но в августе 2023 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал предприятие несостоятельным. В итоге данные бренды в ходе торгов отошли Марии Ивановой. Сумма сделки составила 26,5 млн руб.
Группа «Океан» в январе 2025 г. в ходе других банкротных торгов получила 14 товарных знаков РОК-1, связанных с изображением упаковки рыбной продукции, заплатив за них 4,7 млн руб. Эти знаки, по данным Роспатента, можно использовать для рыбной продукции и морепродуктов, как и «А’море» и «Своя рыбка».
УК «Группа Океан» зарегистрирована в июне 2023 г. На конец 2024 г. она на 99,99% принадлежала АО «Симаркет групп» (его владельцы не раскрываются), на 0,01% – Марии Бухаровой, следует из пояснительной записки к отчету компании за 2024 г. Ее выручка по итогам прошлого года составила 6 млн руб., а чистый убыток – 1,3 млрд руб.
В апреле 2025 г. УК «Группа океан» купила российский бизнес литовской Viciunu grupe – производителя крабовых палочек Vici. Источники «Коммерсанта» связывали «Группу океан» с российским поставщиком рыбы и морепродуктов «Юнифрост». Эту компанию с сентября 2013 г. по август 2017 г. возглавляла первоначальный покупатель знаков «Своя рыбка» и «А’море» Мария Иванова.