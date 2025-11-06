Газета
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «Уралмашзавода» по РСБУ за девять месяцев выросла в 2,4 раза

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Уралмашзавод» по РСБУ по результатам девяти месяцев 2025 г. увеличилась в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 2,62 млрд руб.

Выручка компании сократилась на 14,3% и составила 23,08 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 38,6% и достигла 5,3 млрд руб.

Кредиторская задолженность снизилась с 33,78 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2024 г. до 24,25 млрд руб. к 30 сентября текущего года. В то же время дебиторская задолженность продемонстрировала рост с 32,29 млрд до 36 млрд руб.

Машиностроительная компания «Уралмашзавод» производит горное оборудование для добычи и переработки полезных ископаемых (шагающие экскаваторы, гусеничные карьерные экскаваторы, конусные и щековые дробилки), машинное оборудование (агломерационное и доменное оборудование, машины непрерывного литья заготовок, прокатное и кузнечно-прессовое оборудование), атомное оборудование (подъемно-транспортные механизмы для атомной промышленности) и др. 

