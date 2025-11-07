Китай разрабатывает новый режим лицензирования экспорта редкоземельных металлов
Китай готовит новую систему лицензирования для экспорта редкоземельных металлов, которая может упростить поставки, но вряд ли приведет к полной отмене ограничений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
По данным агентства, министерство торговли Китая уведомило некоторых экспортеров, что в будущем они смогут подавать заявки на получение упрощенных годовых разрешений.
Ограничения на экспорт редкоземельных металлов Пекин рассматривает как один из ключевых инструментов в торговом соперничестве с Вашингтоном. Китай контролирует более 90% мирового производства переработанных редкоземельных элементов, применяемых в автомобилестроении, электронике и оборонной промышленности.
При этом в рамках договоренностей между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом Китай объявил о приостановке на один год части ограничений, введенных в октябре. Белый дом заявил, что Пекин согласился на введение «генеральных лицензий», и охарактеризовал это как фактическую отмену экспортного контроля.
Однако, как отмечает Reuters, в Китае пока не объявляли о снятии более широких мер, введенных в апреле и затронувших глобальные цепочки поставок. Источники агентства утверждают, что министерство все еще работает над новой схемой разрешений, процесс может занять несколько месяцев.
Ожидается, что новые лицензии будут действовать в течение года и позволят увеличить объемы экспорта. При этом пользователи, работающие в стратегических отраслях, таких как оборонная промышленность, могут столкнуться с трудностями при их получении.
30 октября Си и Трамп провели первые очные переговоры после возвращения американского президента в Белый дом в январе 2025 г. По итогам переговоров Трамп сказал, что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10», а скоро будет подписана сделка сроком на год. Среди объявленных конкретных решений – снижение пошлин с 20% до 10% в отношении Китая, которые были введены Трампом из-за недостаточной борьбы с поставками прекурсоров наркотика фентанила.