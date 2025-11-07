Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Греция и США подписали договоры о поставках СПГ в Европу

Ведомости

Греческие и американские компании подписали контракты о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в рамках концепции «Вертикального коридора». Об этом сообщило греческое издание Newsit.

Контракты были подписаны между консорциумом DEPA – Aktor и американской компанией Global Ventures. На мероприятии также подписали меморандум о взаимопонимании с Украиной и Румынией, который позволит газу Venture Global выйти на их рынки.

«Вертикальный коридор» предполагает использование национальных газовых сетей для обеспечения диверсификации поставок и транзита. Концепцию развивают в рамках альтернативы российским поставкам СПГ, в том числе, по «Турецкому потоку».

Операторы газотранспортных систем Украины, Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Республики Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в создании коридора «Юг – Север» («Вертикального коридора») в январе 2024 г. В рамках «Вертикального коридора» будет создано взаимодействие между LNG-терминалами Греции, трансбалканским трубопроводом, украинскими подземными хранилищами и потребителями в Центральной Европе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте