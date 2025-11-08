Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В сухой порт Ирана прибыл первый грузовой поезд из России

Ведомости

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Априн недалеко от Тегерана, сообщили в торговом представительстве РФ в Иране.

«Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по международному транспортному коридору «Север – Юг», – уточнили там.

Поезд из 62 контейнеров в 40 футов с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора. Транзит занял 13 дней. Маршрут пролегал по территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Перевозка стала частью программы «РЖД Логистики» по развитию комплексных логистических решений на базе коридора «Север – Юг».

В представительстве пояснили, что Сухой порт Априн является современным мультимодальным логистическим хабом, расположенным на пересечении иранских железнодорожных коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг». Это крупнейший логистический проект Ирана, запущенный в мае 2025 г., который уже выходит на плановые объемы загрузки.

13 января сообщалось, что в Ульяновскую область прибыл первый тестовый поезд из Ирана. Губернатор Алексей Русских тогда отмечал, что организация двусторонних поставок позволит снизить транспортные издержки и расширить экспортные возможности российских производителей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её