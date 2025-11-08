В сухой порт Ирана прибыл первый грузовой поезд из России
Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт Априн недалеко от Тегерана, сообщили в торговом представительстве РФ в Иране.
«Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по международному транспортному коридору «Север – Юг», – уточнили там.
Поезд из 62 контейнеров в 40 футов с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора. Транзит занял 13 дней. Маршрут пролегал по территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Перевозка стала частью программы «РЖД Логистики» по развитию комплексных логистических решений на базе коридора «Север – Юг».
В представительстве пояснили, что Сухой порт Априн является современным мультимодальным логистическим хабом, расположенным на пересечении иранских железнодорожных коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг». Это крупнейший логистический проект Ирана, запущенный в мае 2025 г., который уже выходит на плановые объемы загрузки.
13 января сообщалось, что в Ульяновскую область прибыл первый тестовый поезд из Ирана. Губернатор Алексей Русских тогда отмечал, что организация двусторонних поставок позволит снизить транспортные издержки и расширить экспортные возможности российских производителей.