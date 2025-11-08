В сухой порт Ирана прибыл первый грузовой поезд из России

В представительстве пояснили, что Сухой порт Априн является современным мультимодальным логистическим хабом, расположенным на пересечении иранских железнодорожных коридоров «Восток – Запад» и «Север – Юг». Это крупнейший логистический проект Ирана, запущенный в мае 2025 г., который уже выходит на плановые объемы загрузки.