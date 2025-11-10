Роспатент зарегистрировал в России логотип «Парк юрского периода»
Роспатент зарегистрировал в России товарный знак в виде логотипа и названия фильма «Парк юрского периода» (Jurassic Park) кинокомпании Universal City Studios. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу службы.
Заявка на регистрацию товарного знака Jurassic Park была подана из США в октябре 2024 г. Он зарегистрирован по 15 классам (№ 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41, 43) международной классификации товаров и услуг – косметические принадлежности, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, сумки, часы и другие аксессуары, бумажная продукция, предметы интерьера и мебели, кухонная утварь, предметы одежды и продукты питания и др.
Действие товарного знака в России истечет в октябре 2034 г.
В марте 2022 г. Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount остановили прокат фильмов в России из-за спецоперации на Украине. Тогда же российские киносети перестали платить голливудским мейджорам и представляющим их интересы в стране компаниям за уже вышедшие фильмы.