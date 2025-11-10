Роспатент зарегистрировал в России логотип «Парк юрского периода»

Заявка на регистрацию товарного знака Jurassic Park была подана из США в октябре 2024 г. Он зарегистрирован по 15 классам (№ 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41, 43) международной классификации товаров и услуг – косметические принадлежности, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, сумки, часы и другие аксессуары, бумажная продукция, предметы интерьера и мебели, кухонная утварь, предметы одежды и продукты питания и др.