Росприроднадзор просит взыскать с «Крымского содового завода» 9,4 млрд рублей
Росприроднадзор подал иск о взыскании с АО «Крымский содовый завод» 9,4 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.
Причина, по которой ведомство требует взыскать такую сумму с завода, не указана.
«Крымский содовый завод» – производитель и экспортер кальцинированной соды марок «А» и «Б». Это единственное предприятие по производству соды кальцинированной технической на юго-западе России. Завод также выпускает пищевую соду, соль, песок, щебень, антрацит, известь, бытовую химию.