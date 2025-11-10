Газета
Роспатент зарегистрировал в России два товарных знака Pizza Hut

Ведомости

Роспатент зарегистрировал товарные знаки в виде логотипа и названия американской сети пиццерий Pizza Hut. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу службы.

Обе заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из США в апреле 2024 г. Они зарегистрированы по трем классам (№ 29, 30, 43) международной классификации товаров и услуг – пицца, приготовленное мясо птиц и рыбы, напитки и услуги ресторанов быстрого питания.

Действие товарных знаков в стране истечет в апреле 2034 г.

7 марта 2022 г. Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций в российские активы на фоне проведения спецоперации. Всего в России на конец 2021 г. было открыто более 1100 точек KFC и 50 – Pizza Hut. Из них американской компании принадлежали только 70 ресторанов KFC.

В апреле 2023 г. Yum! Brands закрыла сделку по продаже российских ресторанов KFC ижевской компании «Смарт сервис». По итогам сделки компания получила 70 ресторанов и стала франчайзером для 1058 партнерских точек, которые ребрендировала в Rostic’s.

