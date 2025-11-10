Роспатент зарегистрировал в России два товарных знака Pizza Hut

7 марта 2022 г. Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций в российские активы на фоне проведения спецоперации. Всего в России на конец 2021 г. было открыто более 1100 точек KFC и 50 – Pizza Hut. Из них американской компании принадлежали только 70 ресторанов KFC.