В развитие молочного скотоводства в новых регионах могут вложить 7 млрд рублей

На рассмотрении Минсельхоза находятся семь проектов в сфере молочного скотоводства на территории новых регионов. Об этом на правительственном часе в Госдуме сообщила глава министерства Оксана Лут. По ее словам, их совокупная стоимость составляет 7 млрд руб. «Это чуть больше 5000 голов дойного стада», – уточнила она. Инвесторов этих проектов она не назвала.

Новые регионы исторически не были сильны в животноводстве, отметила Лут. В этом году, по ее словам, находящиеся там предприятия выработают 130 000 т молока. «У нас должно быть увеличение птицы и скота, но это небольшой пока объем», – сказала министр. В целом в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской областях насчитывается более 3 млн га пахотных земель. Но, по данным Лут, обрабатывается около 200 000 га. Это тот объем, который министерство с 2022 г. смогло ввести в оборот – «разминировать, расчистить, и это работает постоянно, насколько это возможно исходя из ситуации, которая там есть». В этом году с этих площадей, по ее словам, может быть собрано около 4 млн т зерновых и 600 000 т масличных.

Сельскохозяйственные активы в новых регионах пытались развивать структуры, связанные с «Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева» семьи экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Но в апреле 2025 г. «Коммерсантъ» сообщал, что компания отказалась от проектов там, передав активы третьим лицам. «Ведомости» направили запрос в «Агрокомплекс».

