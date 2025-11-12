В развитие молочного скотоводства в новых регионах могут вложить 7 млрд рублей

Новые регионы исторически не были сильны в животноводстве, отметила Лут. В этом году, по ее словам, находящиеся там предприятия выработают 130 000 т молока. «У нас должно быть увеличение птицы и скота, но это небольшой пока объем», – сказала министр. В целом в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской областях насчитывается более 3 млн га пахотных земель. Но, по данным Лут, обрабатывается около 200 000 га. Это тот объем, который министерство с 2022 г. смогло ввести в оборот – «разминировать, расчистить, и это работает постоянно, насколько это возможно исходя из ситуации, которая там есть». В этом году с этих площадей, по ее словам, может быть собрано около 4 млн т зерновых и 600 000 т масличных.