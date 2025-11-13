Красная икра в России в среднем подорожала на 33% за год

По данным издания, спрос на этот продукт за год вырос на 3%. При этом продажи имитированной лососевой продукции поднялись на 18%. Аналитики утверждают, что такая динамика с ненатуральными товарами связана с более доступной ценой и широкой представленностью в магазинах. Имитированная икра также отличается низкой калорийностью и не содержит холестерина, говорится в документе.