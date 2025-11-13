Красная икра в России в среднем подорожала на 33% за год
Средняя цена банки натуральной красной икры весом 200 г увеличилась на 33% и почти достигла 3 000 руб., сообщили «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Маркет». Аналитики сделали выводы на основе более 1,7 млн чеков за период с октября по ноябрь 2025 г. в сравнении с теми же месяцами 2024 г.
По данным издания, спрос на этот продукт за год вырос на 3%. При этом продажи имитированной лососевой продукции поднялись на 18%. Аналитики утверждают, что такая динамика с ненатуральными товарами связана с более доступной ценой и широкой представленностью в магазинах. Имитированная икра также отличается низкой калорийностью и не содержит холестерина, говорится в документе.
Стоимость имитированной икры, по информации «Контур.Маркета» уменьшилась на 6% в сравнении с результатом октября-ноября 2024 г. Самым заметным стало удешевление черной икры – минус 15%. В среднем она стоит около 12 600 руб. за 200 г.
По итогам сентября 2025 г. Росстат сообщал, что в России впервые с конца 2024 г. подешевела красная икра. По отношению к августу 2025 г. цена за 1 кг красной икры тогда снизилась на 1% – с 9500 до 9400 руб. Последний раз дешевле икра была в декабре 2024 г. – тогда 1 кг стоил 9200 руб.