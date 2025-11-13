Оборот кикшеринга «Юрент» за девять месяцев увеличился на 22%
Сервис кикшеринга «Юрент» нарастил общий оборот продаж (GMV) по итогам девяти месяцев 2025 г. на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 13 млрд руб.
Количество поездок за отчетный период увеличилось на 26% и достигло 106,7 млн. В III квартале GMV вырос на 5,7% год к году и составил 6,1 млрд руб. Общее число поездок за квартал продемонстрировало рост на 13,3% до 52,6 млн.
2 сентября сообщалось, что пользователи «Юрента» осуществили на 42% больше поездок на самокатах за шесть месяцев 2025 г. год к году. Их количество достигло 54,1 млн. Представители платформы связали динамику с расширением географической представленности. В июне сервис охватывал более 200 локаций. Кроме того, компания отметила высокую плотность парка в Сибири и на Дальнем Востоке. В указанных регионах сервис начал действовать с собственными операциями в 2025 г.
С января по июнь 2025 г. «Юрент» нарастил оборот на 40% в сравнении с первым полугодием 2024 г. Он зафиксировался на уровне 6,9 млрд руб. (против 4,9 млрд руб. в прошлом году).