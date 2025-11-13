Оборот кикшеринга «Юрент» за девять месяцев увеличился на 22%

2 сентября сообщалось, что пользователи «Юрента» осуществили на 42% больше поездок на самокатах за шесть месяцев 2025 г. год к году. Их количество достигло 54,1 млн. Представители платформы связали динамику с расширением географической представленности. В июне сервис охватывал более 200 локаций. Кроме того, компания отметила высокую плотность парка в Сибири и на Дальнем Востоке. В указанных регионах сервис начал действовать с собственными операциями в 2025 г.