X5 намерен продать пакет казначейских акций

Наблюдательный совет ритейлера одобрил продажу казначейских акций X5 в срок не более последующих трех лет посредством одной или ряда сделок. Менеджмент компании сможет совершать и заключать такие сделки, как использование акций как платежного средства в сделках слияния и поглощения (M&A), продажа третьим лицам ценных бумаг, размещение облигаций с погашением акциями и др.