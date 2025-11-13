X5 намерен продать пакет казначейских акций
Российский ритейлер X5 Group собирается продать пакет казначейских акций в размере 9,7% от уставного капитала, консолидированных в рамках исполнения закона № 470-ФЗ.
Компания рассматривает возможные варианты монетизации казначейского пакета при учете макроэкономической конъюнктуры, в стремлении увеличивать акционерную стоимость и поддерживать привлекательную дивидендную доходность.
Наблюдательный совет ритейлера одобрил продажу казначейских акций X5 в срок не более последующих трех лет посредством одной или ряда сделок. Менеджмент компании сможет совершать и заключать такие сделки, как использование акций как платежного средства в сделках слияния и поглощения (M&A), продажа третьим лицам ценных бумаг, размещение облигаций с погашением акциями и др.
Х5 – крупнейший ритейлер по объему выручки за 2024 г. по версии Infoline. К 30 июня 2025 г. под его управлением находились 28 301 магазин и 75 распределительных центров. Помимо «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» компания занимается развитием франшизы магазинов малого формата «Около», имеет цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».