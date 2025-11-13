ОМК приостановит некоторые инвестиционные проекты из-за ситуации в металлургии

Альметьевский завод входит в состав ОМК с 2002 г. Предприятие производит электросварные трубы малого и среднего диаметра, его мощность составляет около 300 000 т продукции в год. Сейчас объемы производства сократились на фоне общего падения спроса на трубную продукцию. В компании считают, что драйвером роста спроса будет стабилизация ситуации на смежных рынках и снижение процентных ставок на рынке капитала.