ОМК приостановит некоторые инвестиционные проекты из-за ситуации в металлургии
Объединенная металлургическая компания (ОМК) приняла решение приостановить инвестиционные проекты в начальной стадии реализации до стабилизации ситуации в отрасли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
Одним из таких проектов является строительство цеха по производству бесшовных труб в Альметьевске, для которого было заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Его расторжение не повлечет негативных последствий для компании. ОМК намерена «перезапустить проект» при «позитивных изменениях на металлургическом рынке».
В компании указали, что российская металлургическая промышленность испытывает сложности из-за экспортных ограничений, высокой ключевой ставки и охлаждения экономики. Дополнительным фактором стало давление со стороны китайских производителей. ОМК нужно обеспечить выполнение своих обязательств и сфокусировать ресурсы на сохранении и развитии действующих производств.
Альметьевский завод входит в состав ОМК с 2002 г. Предприятие производит электросварные трубы малого и среднего диаметра, его мощность составляет около 300 000 т продукции в год. Сейчас объемы производства сократились на фоне общего падения спроса на трубную продукцию. В компании считают, что драйвером роста спроса будет стабилизация ситуации на смежных рынках и снижение процентных ставок на рынке капитала.
В августе Трубная металлургическая компания (ТМК) сообщила о сокращении объема реализации трубной продукции на 19% до 1,78 млн т в первой половине 2025 г. Большая часть пришлась на бесшовные трубы (1,341 млн т). Компания указала, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России ограничивала инвестиции и тормозила проекты развития для большинства трубопотребляющих отраслей. Продолжалось действие внешних экономических ограничений, лимитирования добычи нефти из-за выполнения обязательств по сделке в рамках ОПЕК+, сложности в поиске новых рынков для сбыта газа и переноса сроков реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов.