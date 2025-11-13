Абхазия нарастила поставки лимонов в Россию более чем в два раза

Кроме того, Абхазия нарастила экспорт мандаринов. Поставки выросли с 3613 т в прошлом году до 4329 т с начала 2025 г. В этот период также в Россию ввезли 1014 т абхазского фейхоа (в сравнении с 887 т) и 176 т хурмы. Ее в 2024 г. экспортировали из Абхазии на 2 т больше.