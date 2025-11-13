Абхазия нарастила поставки лимонов в Россию более чем в два раза
Абхазия в 2025 г. поставила в Россию 196 т лимонов, что более чем в два раза больше, чем в цитрусовый сезон 2024 г. (85 т), сообщили в государственном таможенном комитете Абхазии.
Кроме того, Абхазия нарастила экспорт мандаринов. Поставки выросли с 3613 т в прошлом году до 4329 т с начала 2025 г. В этот период также в Россию ввезли 1014 т абхазского фейхоа (в сравнении с 887 т) и 176 т хурмы. Ее в 2024 г. экспортировали из Абхазии на 2 т больше.
Комитет передает данные минсельхоза Абхазии, согласно которым планируется поставить 33 000 т мандаринов до конца сезона.
Абхазия, в свою очередь, импортирует мороженое из Вологодской области. Объем поставленного мороженого из российского региона в январе – октябре 2025 г. в Абхазию составил 8 т. Всего в страны Азии и Африки субъект РФ поставил 574 т за этот период. Это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.