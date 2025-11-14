Российское вино может занять 80% внутреннего рынка за 10 лет
Отечественное вино способно занять 80% внутреннего рынка к 2035 г., но для этого потребуется значительное расширение площадей виноградников. Об этом заявил член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, его слова приводит «РИА Новости».
Киселев назвал этот срок быстрым, подчеркнув, что для выхода на целевой показатель необходимы время и развитие сырьевой базы. По его словам, в настоящее время в России насчитывается около 114 000 га виноградников, но в перспективе эту площадь необходимо как минимум удвоить.
Он охарактеризовал задачу как комплексную, для решения которой требуется государственная поддержка, активное продвижение российского вина, реклама, развитие онлайн-торговли, а также научные разработки в области создания новых сортов и современных методов возделывания.
Ранее Киселев сообщал, что текущая доля отечественного вина на рынке составляет 63,5%.