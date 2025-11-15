Минфин США снял санкции с КТК, «Тенгизшевройла» и месторождения Карачаганак

Ведомство отметило, что лицензия разрешает оказывать «услуги и [совершать] другие транзакции, относящиеся к проектам Каспийского трубопроводного консорциума, "Тенгизшевройлу" и "Карачаганаку"». При этом документом не дается согласие на «какие бы то ни было транзакции на продажу <...> или передачу» долей в этих компаниях.