Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Минфин США снял санкции с КТК, «Тенгизшевройла» и месторождения Карачаганак

Ведомости

Вашингтон выводит из-под санкций Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), фирму «Тенгизшевройл» и проект освоения Карачаганакского месторождения, сообщило управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).

Ведомство отметило, что лицензия разрешает оказывать «услуги и [совершать] другие транзакции, относящиеся к проектам Каспийского трубопроводного консорциума, "Тенгизшевройлу" и "Карачаганаку"». При этом документом не дается согласие на «какие бы то ни было транзакции на продажу <...> или передачу» долей в этих компаниях.

14 ноября американское финансовое ведомство также продлило срок для продажи зарубежных активов «Лукойла». Лицензия дала разрешение на контракты с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker до 29 апреля 2026 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте