Минфин США снял санкции с КТК, «Тенгизшевройла» и месторождения Карачаганак
Вашингтон выводит из-под санкций Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), фирму «Тенгизшевройл» и проект освоения Карачаганакского месторождения, сообщило управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).
Ведомство отметило, что лицензия разрешает оказывать «услуги и [совершать] другие транзакции, относящиеся к проектам Каспийского трубопроводного консорциума, "Тенгизшевройлу" и "Карачаганаку"». При этом документом не дается согласие на «какие бы то ни было транзакции на продажу <...> или передачу» долей в этих компаниях.
14 ноября американское финансовое ведомство также продлило срок для продажи зарубежных активов «Лукойла». Лицензия дала разрешение на контракты с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker до 29 апреля 2026 г.