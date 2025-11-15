Роспатент продлил действие товарных знаков Marvel в России
Marvel продлила срок действия исключительного права на товарные знаки «Человек-паук» (Spider-Man) и «Люди икс» (X-Men) в России до 9 января 2036 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Товарные знаки зарегистрированы по классам №9, №25 и №28 международной классификации товаров и услуг. Они включают журналы-комиксы и рассказы, одежду, обувь и игрушки.
Кроме того, американская компания продлила до января 2036 г. действие товарного знака с изображением Человека-паука, который летит на паутине.
Изначально заявки на регистрацию указанных товарных знаков Marvel поступили в 1996 г. В 1997 г. их зарегистрировали. Американская компания продлевала срок исключительного права на соответствующие товарные знаки на 10 лет в январе 2016 г.
В марте 2022 г. из-за спецоперации на Украине Disney, Sony Pictures, UPI, Paramount прекратили выпуск своих новинок в прокате в России. В марте 2023 г. у российских видеосервисов закончились лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов Disney. Marvel Comics также приостановила сотрудничество с издательствами РФ.