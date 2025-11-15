Роспатент продлил действие товарных знаков Marvel в России

В марте 2022 г. из-за спецоперации на Украине Disney, Sony Pictures, UPI, Paramount прекратили выпуск своих новинок в прокате в России. В марте 2023 г. у российских видеосервисов закончились лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов Disney. Marvel Comics также приостановила сотрудничество с издательствами РФ.