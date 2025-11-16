Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В ДНР рассказали о планах ввести концепцию военного туризма

Ведомости

В Донецкой народной республике (ДНР) введут концепцию военного туризма, туристическая отрасль в регионе получит около 1 млрд руб. инвестиций, сообщил «РИА Новости» заместитель председателя правительства республики Кирилл Макаров.

По его словам, туристов в ДНР могут привлечь места боевой славы, которые связаны с «Донбасской освободительной операцией в 1943 г., событиями гражданской войны 2014 г. и специальной военной операцией». Власти создали большой межведомственный штаб по туризму, в рамках которого будет идти работа, на территории республики реализуется национальный проект «Туризм-гостеприимство», добавил Макаров.

В рамках реализации проекта, как указал он, гости будут узнавать историю и предпосылки вооруженного конфликта, будут определены маршруты и показаны ключевые места и экспонаты.

В следующем году в туристическую отрасль ДНР инвестируют более 1 млрд руб., добавил Макаров, не уточнив источник финансирования.

«К большому сожалению, часть номерного и гостиничного фонда разбита в результате боевых действий. Сейчас мы проводим очень серьезную ревизию в этом направлении. И, конечно, начинаем смотреть, что в первую очередь необходимо восстанавливать», – сказал он.

По словам зампреда правительства, сумма в 1 млрд руб. преуменьшена и в конце 2026 г. она будет еще больше.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте