В ДНР рассказали о планах ввести концепцию военного туризма

По его словам, туристов в ДНР могут привлечь места боевой славы, которые связаны с «Донбасской освободительной операцией в 1943 г., событиями гражданской войны 2014 г. и специальной военной операцией». Власти создали большой межведомственный штаб по туризму, в рамках которого будет идти работа, на территории республики реализуется национальный проект «Туризм-гостеприимство», добавил Макаров.