В ДНР рассказали о планах ввести концепцию военного туризма
В Донецкой народной республике (ДНР) введут концепцию военного туризма, туристическая отрасль в регионе получит около 1 млрд руб. инвестиций, сообщил «РИА Новости» заместитель председателя правительства республики Кирилл Макаров.
По его словам, туристов в ДНР могут привлечь места боевой славы, которые связаны с «Донбасской освободительной операцией в 1943 г., событиями гражданской войны 2014 г. и специальной военной операцией». Власти создали большой межведомственный штаб по туризму, в рамках которого будет идти работа, на территории республики реализуется национальный проект «Туризм-гостеприимство», добавил Макаров.
В рамках реализации проекта, как указал он, гости будут узнавать историю и предпосылки вооруженного конфликта, будут определены маршруты и показаны ключевые места и экспонаты.
В следующем году в туристическую отрасль ДНР инвестируют более 1 млрд руб., добавил Макаров, не уточнив источник финансирования.
«К большому сожалению, часть номерного и гостиничного фонда разбита в результате боевых действий. Сейчас мы проводим очень серьезную ревизию в этом направлении. И, конечно, начинаем смотреть, что в первую очередь необходимо восстанавливать», – сказал он.
По словам зампреда правительства, сумма в 1 млрд руб. преуменьшена и в конце 2026 г. она будет еще больше.