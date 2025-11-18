Главой финансовой дирекции «Газпром-медиа холдинга» стал Шаварш Алврцян

Алврцян работает в структурах ПАО «Газпром» с 2023 г. На должность финансового директора цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» он был назначен в начале 2024 г. За время работы на этой позиции им была оптимизирована финансовая модель цифровых активов, внедрена усовершенствованная система аналитики, повышена точность прогнозирования финансовых показателей, а также структурировано управление финансами в преддверии объединения цифровых активов на платформе Rutube. До прихода в «Газпром» Алврцян занимал руководящие позиции в Газпромбанке и Московском кредитном банке. Начало его карьеры было связано с работой в корпоративно-инвестиционном блоке Сбербанка.