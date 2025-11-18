Газета
Главой финансовой дирекции «Газпром-медиа холдинга» стал Шаварш Алврцян

Новым финансовым директором – главой финансовой дирекции «Газпром-медиа холдинга» назначен Шаварш Алврцян. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.

Прежде он занимал должность финансового директора цифровых активов холдинга, а также руководящие позиции в Газпромбанке, МКБ и Сбербанке. Курировать деятельность финансовой дирекции станет замгендиректора холдинга Сергей Косинский.

На новом посту Алврцян будет отвечать за формирование и реализацию финансовой стратегии холдинга, а также управление бюджетированием и финансовым планированием. В его ведении будет контроль за финансовой отчетностью, сотрудничество в рамках своей зоны ответственности с материнской компанией ПАО «Газпром» и другие вопросы, связанные с управлением финансами холдинга.

Алврцян работает в структурах ПАО «Газпром» с 2023 г. На должность финансового директора цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» он был назначен в начале 2024 г. За время работы на этой позиции им была оптимизирована финансовая модель цифровых активов, внедрена усовершенствованная система аналитики, повышена точность прогнозирования финансовых показателей, а также структурировано управление финансами в преддверии объединения цифровых активов на платформе Rutube. До прихода в «Газпром» Алврцян занимал руководящие позиции в Газпромбанке и Московском кредитном банке. Начало его карьеры было связано с работой в корпоративно-инвестиционном блоке Сбербанка.

