Трамп попросил McDonald's добавлять больше соуса в «Филе-о-Фиш»
Президент США Дональд Трамп попросил McDonald's добавлять в его любимый бургер «Филе-о-Фиш» больше соуса тартар. Об этом он заявил на конференции работников компании. Трансляцию проводил Fox News.
«Мне нравится “Филе-о-Фиш”. Но не могли бы вы добавлять побольше соуса тартар, серьезно», – сказал американский лидер, добавив, что является одним из самых старых и лояльных клиентов сети.
Также Трамп заявил владельцам франшизы McDonald's, что он «один из самых преданных клиентов за всю историю»,
Президент США известен как большой поклонник фастфуда. Особенно он любит McDonald's, Wendy's, Burger King, KFC. В McDonald's он отдает предпочтение бургерам «Биг Мак» или «Квотер Паундер» (в России был известен как «Рояль чизбургер»).
Во время своей предвыборной кампании в 2024 г. Трамп поработал в McDonald's, сообщала New York Post. «Я всегда хотел работать в McDonald’s, но так и не устроился», – сказал он работникам. В частности, глава США изучил процесс приготовления картофеля фри во фритюрнице.