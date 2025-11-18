Трамп попросил McDonald's добавлять больше соуса в «Филе-о-Фиш»

Во время своей предвыборной кампании в 2024 г. Трамп поработал в McDonald's, сообщала New York Post. «Я всегда хотел работать в McDonald’s, но так и не устроился», – сказал он работникам. В частности, глава США изучил процесс приготовления картофеля фри во фритюрнице.