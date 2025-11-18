Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Трамп попросил McDonald's добавлять больше соуса в «Филе-о-Фиш»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп попросил McDonald's добавлять в его любимый бургер «Филе-о-Фиш» больше соуса тартар. Об этом он заявил на конференции работников компании. Трансляцию проводил Fox News. 

«Мне нравится “Филе-о-Фиш”. Но не могли бы вы добавлять побольше соуса тартар, серьезно», – сказал американский лидер, добавив, что является одним из самых старых и лояльных клиентов сети.

Также Трамп заявил владельцам франшизы McDonald's, что он «один из самых преданных клиентов за всю историю»,

Президент США известен как большой поклонник фастфуда. Особенно он любит McDonald's, Wendy's, Burger King, KFC. В McDonald's он отдает предпочтение бургерам «Биг Мак» или «Квотер Паундер» (в России был известен как «Рояль чизбургер»).

Во время своей предвыборной кампании в 2024 г. Трамп поработал в McDonald's, сообщала New York Post. «Я всегда хотел работать в McDonald’s, но так и не устроился», – сказал он работникам. В частности, глава США изучил процесс приготовления картофеля фри во фритюрнице.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её