В РЖД показали новый плацкарт с широкими полками

По словам замглавы РЖД Ивана Колесникова, холдинг планирует закупить плацкартные вагоны габарита Т в 2027 г. Предполагается, что они будут курсировать на самых востребованных направлениях. РЖД и вагоностроители на данный момент работают над завершением разработки конструкторской документации, после чего будет изготовлен опытный образец вагона. Он может быть введен в эксплуатацию лишь после получения сертификатов соответствия.