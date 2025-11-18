В РЖД показали новый плацкарт с широкими полками
Макет нового плацкартного вагона представлен на выставке-форуме «Транспорт России». Видеообзор экспозиции опубликован в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».
По данным компании, макет показывает, как будет выглядеть отсек со спальными местами плацкартного вагона габарита Т. В частности, число пассажирских мест увеличится с 54 до 58. Поперечные полки станут длиннее на 14 см и шире на 3 см, а боковые – на 10 см и 4 см соответственно.
Спальные места оборудованы шторками, предусмотрены столики для пассажиров верхних и нижних полок, персональные светильники, воздуховоды и розетки USB и 220 В. Вагон также оборудован двумя санитарными комнатами и отдельной душевой кабиной.
По словам замглавы РЖД Ивана Колесникова, холдинг планирует закупить плацкартные вагоны габарита Т в 2027 г. Предполагается, что они будут курсировать на самых востребованных направлениях. РЖД и вагоностроители на данный момент работают над завершением разработки конструкторской документации, после чего будет изготовлен опытный образец вагона. Он может быть введен в эксплуатацию лишь после получения сертификатов соответствия.