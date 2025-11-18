25% средств на развитие транспортной инфраструктуры РФ поступят не из бюджета

По данным ВТБ, без учета проекта строительства ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» активы банка, связанные с крупнейшими клиентами транспортной отрасли, превышают 1,3 трлн руб. С 2007 г. группа привлекла в российскую инфраструктуру 1 трлн руб. Значительная часть инициатив реализована в формате ГЧП. Если учитывать совокупную стоимость проектов, то на долю ВТБ приходится около 50% введенных в эксплуатацию транспортно-логистических ГЧП-проектов за указанный период.