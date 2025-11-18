25% средств на развитие транспортной инфраструктуры РФ поступят не из бюджета
Более 25% средств на развитие транспортной инфраструктуры в РФ планируется привлекать из внебюджетных источников. Об этом сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на деловом завтраке.
Сергейчук указал, что важнейшим инструментом для достижения стратегической задачи по увеличению авиационной мобильности россиян в 1,5 раза по сравнению с 2023 г. будет реализация Федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов». Он предусматривает строительство и реконструкцию 75 аэродромов до 2030 г.
Член правления банка отметил, что уровень доступности и технологичности клиентского сервиса аэропортовых терминалов напрямую влияет на авиационную мобильность населения. По его словам, все важнее становится привлечение частных инвестиций и дополнительных управленческих компетенций. Эти задачи решаются через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП).
«Критически важно обеспечить прозрачность финансовых потоков, контроль целевого использования средств и снижение рисков срыва сроков при возведении сложных инфраструктурных объектов. Одним из наиболее актуальных решений здесь является банковское сопровождение», – уточнил Сергейчук.
Он добавил, что значимость ГЧП и внебюджетных средств в ближайшие три-четыре года будет расти. Этому способствует ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики и ограниченный рост бюджетных расходов на инфраструктуру.
По данным ВТБ, без учета проекта строительства ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» активы банка, связанные с крупнейшими клиентами транспортной отрасли, превышают 1,3 трлн руб. С 2007 г. группа привлекла в российскую инфраструктуру 1 трлн руб. Значительная часть инициатив реализована в формате ГЧП. Если учитывать совокупную стоимость проектов, то на долю ВТБ приходится около 50% введенных в эксплуатацию транспортно-логистических ГЧП-проектов за указанный период.